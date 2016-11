RTL Crime 07:45 bis 08:35 Krimiserie Cagney & Lacey Einer von uns USA 1982 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: Das gesamte 14. Revier macht Jagd auf einen Polizistenmörder, der einen jungen Kollegen kaltblütig getötet hat. Auch für Cagney und Lacey heißt das harte Arbeit und viele Überstunden. Besonders für Mary Beth kommt der Fall zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Ihr Mann Harvey hat sich gerade selbständig gemacht. Beiden bleibt kaum noch Zeit für ihre Söhne und sie müssen sich wohl oder übel mit dem Gedanken anfreunden, eine Haushaltshilfe einzustellen. Ganz andere Probleme hat Chris. Sie schlägt sich mit dem Kollegen Isbecki herum, der eine Softballmannschaft des Reviers zusammenstellen will. In seiner Mannschaft sind nur Männer vertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Marcus Petrie) Sidney Clute (La Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Robert Crais, April Smith Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12