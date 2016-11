Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Der Untergang USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 9: Im Januar 1945 steigt Adolf Hitler ein letztes Mal in den Führerbunker in Berlin hinab. Hier, unter den Straßen von Berlin, wird er die letzten 105 Tage seines Lebens verbringen, zusammen mit einigen seiner getreuesten Gefolgsmänner und Eva Braun, seiner Geliebten, die im Bunker zu seiner Ehefrau wird. Fernab von der Front verliert Hitler den letzten Sinn für die Realität und die Sorgen seines Volkes. Hitler trifft falsche Entscheidungen mit katastrophalem Ausgang. Am 30. April schließlich nimmt sich der Führer das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of the Nazi Party