Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Hoss und die Frühjahrsmüdigkeit USA 1964 Hoss hat die Frühjahrsmüdigkeit gepackt. Als er den Sheriff vertritt und einen Verbrecher überführen will, verwechselt er den Zielort. Dort wurde gerade die Bank überfallen. Weil Hoss ein Fremder ist, hat der Mob nicht die geringsten Zweifel an seiner Schuld. Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Stanley Adams (Sheriff Tate) Lloyd Corrigan (Jesse Simmons) Glenda Farrell (Lulabelle 'Looney' Watkins) Originaltitel: Bonanza Regie: Don McDougall Drehbuch: David Dortort, Lois Hire Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose