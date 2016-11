Sky Sport 2 23:30 bis 01:30 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Schalke 04 - OGC Nizza, Gruppenphase 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Vier Spiele, vier Siege - S04 schaffte im Eiltempo den Gruppensieg und kann die letzten beiden Partien locker angehen. Zuletzt feierte "Königsblau" ein 2:0 gegen Krasnodar, das jedoch "nicht das beste Fußballspiel von uns war", sagte Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Ins gleiche Kritik-Horn blies Kapitän Benedikt Höwedes: "Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, mit der Art und Weise nicht." Sei's drum, "das Weiterkommen ist unser Ziel gewesen", so Trainer Markus Weinzierl, "das haben wir souverän geschafft." Für Nizza und seinen Coach Lucien Favre geht es in der Schalke Arena um alles oder nichts. Nach dem 0:2 gegen Salzburg ist das Schlusslicht zum Si. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie