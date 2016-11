Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Kramny soll's richten. Jürgen Kramny ist neuer Trainer der Arminia. Der 45-Jährige, der 2015/16 mit Stuttgart aus der Bundesliga abgestiegen war, erhält einen Vertrag bis Saisonende, der sich im Falle eines Ligaverbleibs um ein Jahr verlängert. "Ich habe Bielefeld als Trainer und Spieler immer als einen spannenden Verein mit einer tollen Atmosphäre bei seinen Heimspielen wahrgenommen und freue mich auf diese Herausforderung", so Kramny. Die Mission Klassenerhalt beginnt gegen Heidenheim. Der FCH schlug zuletzt im Derby den KSC 2:1 und biss sich mit 22 Punkten unter den Top five fest. Prunkstück des Teams aus der Ost-Alb ist die beste Defensive der Liga. Gerade mal acht Tore ließ die Abwehr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie