2074: Verbrechersyndikate sind an der Macht und schicken ihre Gegner zur Eliminierung per Zeitreise in die Vergangenheit. Im Jahr 2044 erledigen sogenannte "Looper" wie Joe (Joseph Gordon-Levitt) dann die tödlichen Jobs. Als Joe jedoch sein gealtertes Ich aus der Zukunft vor den Abzug bekommt, zögert er zu lange. Während er seinem dreißig Jahre älteren Ich (Bruce Willis) durch eine von Armut und Gewalt geprägte Welt hinterherhetzt, machen nun andere Looper Jagd auf ihn selbst. - Rasante Sci-Fi-Action mit starken Stars und einer intelligenten Story.