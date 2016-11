Sky Cinema Hits 16:10 bis 18:15 Drama The Social Network USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Student Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) hackt sich 2003 in die Fotogalerie der Harvard-Uni. Es ist der Beginn des Computer-Netzwerks Facebook, das die Kommunikation im Internet bald revolutioniert. Sechs Jahre später hat Facebook ihn zum Milliardär gemacht. Der Erfolg bringt nicht nur Freunde: Frühere Kumpel verklagen Zuckerberg, weil er ihnen die Idee zu Facebook geklaut haben soll. - Der Aufstieg eines rücksichtslosen Genies: die Facebook-Story, vom "Sieben"-Regisseur als mitreißendes Zeitporträt erzählt. 3 Oscars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (Mark Zuckerberg) Andrew Garfield (Eduardo Saverin) Rooney Mara (Erica Albright) Justin Timberlake (Sean Parker) Bryan Barter (Billy Olsen) Joseph Mazzello (Dustin Moskowitz) Rashida Jones (Marylin Delpy) Originaltitel: The Social Network Regie: David Fincher Drehbuch: Aaron Sorkin Kamera: Jeff Cronenweth Musik: Trent Reznor, Atticus Ross Altersempfehlung: ab 12