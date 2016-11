Discovery Channel 23:20 bis 00:05 Dokumentation Mythbusters vs. Weißer Hai IRL 2015 Stereo 16:9 Merken Vor 40 Jahren ließ ein Horror-Klassiker die Welt erschaudern: Steven Spielbergs Blockbuster "Der weiße Hai" ! Um die legendäre Schlussszene des Films auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen, wiederholen die Mythbusters ein Experiment aus längst vergangenen Tagen. Mit einer anatomisch perfektionierten Hai-Attrappe sowie spezieller Gewehrmunition nehmen die Wissensjäger den größten Mythos der Filmgeschichte noch einmal ins Visier. Kann die Tauchflasche im Maul des Killerhais mit einem gezielten Schuss zur Explosion gebracht werden? Falls nicht, hat Jamie eine Notration seines Lieblingssprengstoffs mit an Bord: C4! Außerdem testen die Mythbusters zwei Methoden zur Abwehr gefräßiger Raubfische: ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters vs. Jaws