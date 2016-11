Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Super Predator - Der Jäger aus der Tiefe AUS 2015 Stereo 16:9 Merken Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel: Vor der Südküste Australiens, in der Nähe von Bremer Bay, wurde ein drei Meter langer Weißer Hai in Stücke gerissen. Auch an Walen finden die Forscher Bissspuren, die auf einen riesigen Raubfisch hindeuten. Könnten Orcas für diese gewaltigen Attacken verantwortlich sein? Oder lauert in der Tiefe ein bislang unbekannter Monsterfisch? Ein gefundener Markierungssender wirft dabei mehr Fragen auf, als er beantwortet. Wenn die Daten stimmen, ist der getötete Weiße Hai innerhalb von wenigen Sekunden 580 Meter in die Tiefe gezogen worden - und landete dort im Magen eines Mega-Fischs. Meeresbiologe und Dokumentarfilmer Dave Riggs begibt sich mit seinem ... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Super Predator Altersempfehlung: ab 12