Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Rache der Truthähne USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der Truthahn gilt in Nordamerika als Herzstück des Familienessens an Thanksgiving. In freier Wildbahn hat es der Festtagsbraten allerdings faustdick hinter den Ohren! Postboten und Spaziergänger können ein schmerzhaftes Lied von Begegnungen mit dem Federtier singen. Denn aus dem Nichts heraus wurden sie Opfer von aggressiven Truthähnen und machten Bekanntschaft mit deren Krallen. Doch worin liegen die Ursachen für diese Übergriffe? Steckt die Kampfeslust in ihren Genen oder fühlen sich die Tiere provoziert? "Die Rache der Truthähne" geht dem Verhalten des reizbaren Hühnervogels auf den Grund und zeigt in kurzweiligen und unterhaltsamen Clips, wie man sich vor unerwarteten Attacken schützt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Altersempfehlung: ab 12