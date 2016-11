Discovery Channel 17:25 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Alles auf Anfang USA 2012 Stereo 16:9 Merken Nach drei Wochen Zwangspause machen die Krabbenfischer wieder die Leinen los. Der Wind steht günstig und treibt das Packeis Richtung Norden, so dass einige Fanggründe endlich wieder befahrbar sind. Durch die unfreiwillige Auszeit haben die Besatzungen sehr viel Geld verloren, deshalb heißt es jetzt Gas geben: Die Crew der "Time Bandit" muss mindestens noch 250.000 Kilo Krabben fangen, um ihre Saison-Quote zu erfüllen. Sonst herrscht Ebbe im Portemonnaie. Und dieses Pensum schaffen die Männer nur, wenn alle an einem Strang ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Eddie Uwekoolani (Himself - Deckhand: Time Bandit) Mike Fourtner (Himself - Deckhand: Time Bandit) Matt Bradley (Himself - Deckhand: Northwestern) Jake Anderson (Himself - Deckhand: Northwestern) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou