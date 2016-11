Die Rentner Fred und Mick (Michael Caine, Harvey Keitel) quartieren sich in einem Luxusresort in den Schweizer Alpen ein. Während Drehbuchautor Mick sein letztes Skript vollenden will, hat Fred seine Musikkarriere an den Nagel gehängt - zum Leidwesen seiner Tochter Lena (Rachel Weisz). Gemeinsam philosophieren die alten Herren über Leben, Liebe und Inspiration. Themen, die auch den jungen Schauspieler Jimmy (Paul Dano) beschäftigen. - Scharfsinnig-humorvolles Drama von "The Young Pope"-Regisseur Paolo Sorrentino, mit zwei großartigen Altstars. In Google-Kalender eintragen