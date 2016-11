Werbetexter Daniel (Christian Ulmen) ist ein tollpatschiges Schluffi-Weichei. Bis sich im Urlaub die Deutsch-Türkin Aylin (Aylin Tezel) ausgerechnet für ihn interessiert. Daniel ist happy - und will natürlich auch Aylins traditionsbewusste Familie für sich gewinnen. Deshalb bittet er in seiner Verzweiflung ihren hypermaskulinen Bruder Cem (Dar Salim), ihn vom sensiblen Frauenversteher in einen echten türkischen Chauvi zu verwandeln. Aber ob das auch Aylin gefällt? - Christian Ulmen in der urkomischen Verfilmung des autobiographischen Culture-Clash-Bestsellers von Moritz Netenjakob. In Google-Kalender eintragen