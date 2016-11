Junior 17:35 bis 17:45 Trickserie Die Biene Maja Folge: 57 Der getigerte Rufus D, F 2012 Stereo 16:9 Merken Die nörgelnde Schnecke Rufus hat ausnahmsweise einen richtigen Grund zu jammern: Ein junger Vogel spielt mit dem wehrlosen Rufus Ball und rollt sein Schneckenhaus hin und her. Flip schlägt eine Bemalung als Katze vor. Alle - außer Rufus selbst - sind von der Idee begeistert. Sogar Willi bemalt sich. Er will damit Frau Kassandra erschrecken, um nie wieder schuften zu müssen. Sogar einige junge Blattläuse sind von Rufus Bemalung begeistert und suchen Schutz bei ihm. Da stellt sich für Rufus die Frage: Will er eine Katze mit Läusen oder vielleicht doch lieber eine Schnecke sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker