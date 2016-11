Junior 14:25 bis 14:50 Trickserie Bibi und Tina Folge: 13 Das Zirkuspony D 2007 Stereo Merken Bibi und Tina nehmen ein Zirkuspony auf dem Martinshof in Pflege. Snoopy hinkt, deshalb fällt er für die große Show aus. Zum Ausgleich bietet Bibi Zirkusdirektor Rondelli einen Hexauftritt an. Ihre Nummer wird ein voller Erfolg, doch an den Zirkus binden möchte sich Bibi nicht. Als Rondelli erfährt, dass Snoopy geheilt ist, fordert er das Pony zurück. Bibi versucht, den Zirkusdirektor mit einer neuen Sensationsnummer davon abzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfi Donnelly Altersempfehlung: ab 6