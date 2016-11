Junior 11:20 bis 11:45 Trickserie Flipper & Lopaka Der Zirkus GB, AUS 1999 Stereo Merken Am Neujahrstag unterhalten die Kinder von Iloka ihre Eltern mit einer Zirkusaufführung und führen dabei die unglaublichsten Tricks auf. Dexter mit seinen drei Haien und Serge beobachten die Vorstellung und sofort will der böse Krake die komplette Ausrüstung stehlen. Er hat sich ausgerechnet, wie reich er werden könnte, wenn er die Bewohner von Quetzo zwingt, ein paar Mal im Jahr den "Zirkus Dexter" zu besuchen - natürlich gegen entsprechend hohe Eintrittsgelder. Über Nacht verschwindet das Zirkusunternehmen - die Spuren des Wagens führen ins Wasser und der Verdacht fällt auf ... Lopaka! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross