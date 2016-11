Die rebellische Mika (Hanna Binke) hat Ärger in der Schule. Statt ins Feriencamp, schicken ihre Eltern (Nina Kronjäger, Jürgen Vogel) den Wildfang auf den Reiterhof ihrer verbitterten Großmutter Maria (Cornelia Froboess). Dort freundet sich Mika nicht nur mit dem Stallburschen Sam (Marvin Linke), sondern auch mit dem störrischen Hengst "Ostwind" an. Ausgerechnet Mika scheint zu fühlen, was in dem Tier vorgeht. Aber nur Sams Großvater, Reittrainer Kaan (Tilo Prückner), erkennt die außergewöhnliche Verbindung zwischen den beiden. - Berührender Pferdefilm für die ganze Familie von Regiestar Katja von Garnier ("Bandits"). In Google-Kalender eintragen