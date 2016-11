Sky Atlantic HD 02:00 bis 03:00 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Warum wir kämpfen GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Easy Company marschiert in Deutschland ein. Viele der US-Boys haben zum ersten Mal Kontakt mit den verhassten Deutschen. Schon bald entdecken sie: Es gibt Gemeinsamkeiten. Major Winters (Damian Lewis) macht sich Sorgen um seinen Freund Nixon (Ron Livingston). Seit den verheerenden Gefechten flüchtet der sich zunehmend in Zynismus und Alkohol. Da entdeckt eine Patrouille ein Konzentrationslager. - Vielfach prämierte Serie um den Kampf der Amerikaner in Europa im 2. Weltkrieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anatole Taubman (Otto Herzfeld) Damian Lewis (Maj. Richard D. Winters) Donnie Wahlberg (2nd Lt. C. Carwood Lipton) Ron Livingston (Capt. Lewis Nixon) Rick Warden (1st Lt. Harry Welsh) Nicholas Aaron (Pvt. Robert 'Popeye' Wynn) John Adams (Pvt. Andrews) Originaltitel: Band of Brothers Regie: David Frankel Drehbuch: John Orloff Kamera: Remi Adefarasin Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16