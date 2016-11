Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Dokumentation Ein guter Job: Geschichten von der New Yorker Feuerwehr USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Boardwalk Empire"-Star Steve Buscemi, selbst ein ehemaliger Feuerwehrmann, erzählt von der New Yorker Feuerwehr. Anhand der Biografien aktueller und ehemaliger Feuerwehrmänner und -frauen werden die Meilensteine der New Yorker Feuerwehr nachgezeichnet: von der Integration von Frauen und Schwarzen über die Kriegsjahre bis zum verheerenden Anschlag vom 11. September 2001. - Berührende Dokumentation über die vielleicht beste Feuerwehr der Welt, gesprochen von Ex-Feuerwehrmann und "Boardwalk Empire"-Star Steve Buscemi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Good Job: Stories of the FDNY Regie: Liz Garbus Kamera: Maryse Alberti