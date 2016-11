Sky Atlantic HD 19:15 bis 21:00 Krimiserie The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht Der Ruf der Wildnis USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit dem Urteil der Geschworenen naht der Höhepunkt im Mordprozess gegen Naz (Riz Ahmed), dessen Schuld durch neue Indizien und einen weiteren Mord zuletzt immer fraglicher schien. Doch eine pikante Enthüllung rückt plötzlich die Verteidigung ins Rampenlicht. Währenddessen stößt der inzwischen pensionierte Cop Box (Bill Camp) auf eine neue Spur. - Das US-Justizsystem als Vorhof zur Hölle: John Turturro und Riz Ahmed in einer düsteren Crimeserie auf den Spuren von "The Wire". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Turturro (Jack Stone) Riz Ahmed (Nasir 'Naz' Khan) Michael Kenneth Williams (Freddy) Bill Camp (Sgt. Box) Peyman Moaadi (Salim Khan) Paul Sparks (Don Taylor) Glenn Fleshler (Judge Roth) Originaltitel: The Night Of Regie: Steven Zaillian Drehbuch: Richard Price, Steven Zaillian Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16