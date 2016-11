Sky Atlantic HD 08:00 bis 09:05 Serien Olive Kitteridge Sicherheit USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Olive (Frances McDormand) besucht ihren Sohn Christopher (John Gallagher, Jr.) in New York, dessen Frau kurz vor der Entbindung steht. Doch der Besuch endet im Streit und Olive flüchtet zurück nach Maine - wo schlechte Nachrichten über ihren Mann Henry (Richard Jenkins) auf sie warten. - Schwarzhumorige Chronik einer zerrütteten Familie aus der amerikanischen Provinz, von der Regisseurin von "The Kids Are All Right". Acht Emmys! Letzte Folge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frances McDormand (Olive Kitteridge) Richard Jenkins (Henry Kitteridge) Bill Murray (Jack Kennison) John Gallagher Jr. (Christopher Kitteridge) Martha Wainwright (Angela O'Meara) Ann Dowd (Bonnie Newton) Ken Cheeseman (Harmon Newton) Originaltitel: Olive Kitteridge Regie: Lisa Cholodenko Drehbuch: Jane Anderson Kamera: Frederick Elmes Musik: Carter Burwell