Sky Atlantic HD 05:00 bis 05:50 Serien House of Cards Bauernopfer USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Frank und Claire Underwoods (Kevin Spacey, Robin Wright) Schachzüge bei der Suche nach einem möglichen Vizepräsidenten gehen voll auf. Franks Affäre mit Zoe bringt ihn in langsam aber sicher in Bedrängnis. Mit einer illegalen Inlandsüberwachung durch die NSA will Frank an wichtige Informationen für den Wahlkampf gelangen. - Machtkampf in Washington: Das brillante Stargespann Kevin Spacey und Robin Wright spinnt neue Intrigen in David Finchers preisgekrönter Politserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Francis Underwood) Robin Wright (Claire Underwood) Michael Kelly (Doug Stamper) Derek Cecil (Seth Grayson) Neve Campbell (Leann Harvey) Boris McGiver (Tom Hammerschmidt) Paul Sparks (Thomas Yates) Originaltitel: House of Cards Regie: Alex Graves Drehbuch: John Mankiewicz Kamera: David M. Dunlap Musik: Jeff Beal