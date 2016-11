Classica 01:25 bis 03:15 Musik Yannick Nézet-Séguin dirigiert das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks D 2014 Stereo 16:9 Merken Béla Bartók: Violinkonzert Nr. 2, Sz 112 - Gustav Mahler: Sinfonie Nr. 1 D-Dur. Gil Shaham (Violine), Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks; Leitung: Yannick Nézet-Séguin. Aufgenommen im Herkulessaal der Münchner Residenz. Gil Shaham, geboren 1971 in Urbana (Illinois), zählte in den 1980er Jahren zu den Wunderkindern. Inzwischen gehört er zu den herausragenden Geigern der internationalen Musikszene. Der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin, geboren 1975 in Montréal, wurde 2012 Musikdirektor des Philadelphia Orchestra, 2014 erhielt er den Echo Klassik als Dirigent des Jahres, Musical America ernannte ihn zum "Artist of the Year 201 In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gil Shaham (Violine) Originaltitel: Yanick Nézet-Séguin and Gil Shaham perform Bartok and Mahler Musik: Béla Bartók, Gustav Mahler