Classica 23:15 bis 01:00 Oper Strauss, Salome D 2011 Stereo 16:9 Aus dem Festspielhaus Baden-Baden: "Salome" von Richard Strauss (1864-1949). Musikalische Leitung: Stefan Soltesz - Inszenierung: Nikolaus Lehnhoff. In den Hauptpartien Angela Denoke (Salome), Kim Begley (Herodes), Alan Held (Jochanaan), Doris Soffel (Herodias). "Hier wird eine meisterliche Oper modern und klarlinig aufgeführt, sorgsam im Detail, überzeugend im Ergebnis" (Die Welt). "Lehnhoff kann sich in Baden-Baden auf ein fabelhaftes Ensemble verlassen, allen voran auf die stimmlich wie darstellerisch schier umwerfende Angela Denoke" (FAZ). Schauspieler: Angela Denoke (Salome) Kim Begley (Herodes) Doris Soffel (Herodias) Alan Held (Jochanaan) Originaltitel: Salome Musik: Richard Strauss Altersempfehlung: ab 12