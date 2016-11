Classica 20:15 bis 21:40 Musik Rudolf Buchbinder - Beethoven-Zyklus, Abend VI Klaviersonaten B-Dur op. 22 - G-Dur op. 49/2 / c-Moll op. 13 "Pathétique" / G-Dur op. 79 - C-Dur op. 53 "Waldstein" A 2014 Stereo 16:9 Merken Ludwig van Beethoven (1770-1827): Klaviersonaten B-Dur op. 22 - G-Dur op. 49/2 - c-Moll op. 13 "Pathétique" - G-Dur op. 79 - C-Dur op. 53 "Waldstein". Rudolf Buchbinder, Klavier. Diese Aufnahme entstand bei den Salzburger Festspielen im Großen Saal des Mozarteums. "Wenn ein Gigant den anderen vollendet", berichtete der Wiener "Kurier" begeistert. Rudolf Buchbinder, geboren 1946 in Leitmeritz, zählt zu den führenden Pianisten der internationalen Musikszene. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete ihn als einen der "wichtigsten und kompetentesten Beethoven-Spieler unserer Tage". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Beethoven, Sonata No. 11 B flat major Op. 22 Musik: Ludwig van Beethoven