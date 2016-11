Heimatkanal 13:50 bis 15:20 Heimatfilm Frühling auf Immenhof D 1974 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Unmittelbar vor der Auflösung der Polizeistation in Ober-Himmelbrunn meldet der örtliche Wirt einen Einbruch. Inspektor Thaler wird damit beauftragt, den Fall zu klären. Als Urlauber getarnt geht er an die Arbeit. Erheblich behindert werden die Ermittlungen von einer Gruppe junger, äußerst attraktiver Skifahrerinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heidi Brühl (Dalli) Horst Janson (Alexander Arkens) Birgit Westhausen (Billy) Bettina Westhausen (Bobby) Olga Tschechowa (Großmutter) Franz Schafheitlin (Dr. Tiedemann) Giulia Follina (Sigrid) Originaltitel: Frühling auf Immenhof Regie: Wolfgang Schleif Drehbuch: Wolfgang Schleif, Kurt Nachmann Kamera: Igor Oberberg Musik: Ernst Brandner Altersempfehlung: ab 6