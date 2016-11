Heimatkanal 11:30 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Die Entführung D 1982 Stereo Merken Die junge Katharina Schimansky ist spurlos verschwunden. Als sie wieder auftaucht, behauptet sie steif und fest, sie sei von einem UFO entführt worden. Dass Fröschl unbeirrbar an die existenz von UFOs glaubt, verkompliziert die Ermittlungen - auch für Wanninger, der nicht nur sehr bald das vermeintliche UFO fotografiert, sondern auch den Grund für die Entführung in Erfahrung bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Kriminalinspektor Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Kriminaldirektor Wilhelm Steiner) Simone Brahmann (Katharina Schimansky) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Georg Feil