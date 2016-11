Sky Emotion 14:05 bis 16:25 Drama Son of God USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Das bewegte Leben von Gottes Sohn: Jesus von Nazareth (Diogo Morgado) wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf und gewann mit seinen Predigten zahlreiche Anhänger für sich, bevor er gekreuzigt wurde und wieder auferstand. - Das Historiendrama erzählt von den wichtigsten Abschnitten in Jesus' Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diogo Morgado (Jesus) Roma Downey (Maria) Greg Hicks (Pilatus) Adrian Schiller (Kaiphas) Darwin Shaw (Simon Petrus) Sebastian Knapp (Johannes) Joe Wredden (Judas) Originaltitel: Son of God Regie: Christopher Spencer Drehbuch: Richard Bedser, Christopher Spencer, Colin Swash, Nic Young Kamera: Rob Goldie Musik: Lorne Balfe, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12