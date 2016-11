Sky Krimi 16:45 bis 17:40 Krimiserie A.S. - Gefahr ist sein Geschäft Ein rabenschwarzer Tag D 1994 Merken Waltraud Fendt, glaubt, dass ihr Mann ein Verhältnis hat. Sie beauftragt A.S., ihn zu beschatten. Der findet bald heraus, dass der Fußballvereinspräsident nicht nur in punkto Seitensprung ein Meister im Betrügen ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Alexander Stein) Andrea Sawatzki (Sonja) Birke Bruck (Anna Capelli) Petra Berndt (Waltraud Fendt) Dieter Kirchlechner (Walter) Originaltitel: A.S. Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Karl Heinz Willschrei