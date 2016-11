Sierra Leone in den 90er-Jahren: Bei der Zwangsarbeit in einer Mine findet der Fischer Solomon (Djimon Hounsou) einen außergewöhnlich wertvollen Rohdiamanten und versteckt ihn. Söldner Danny (Leonardo DiCaprio), der wegen Schmuggels in Haft sitzt, erfährt von dem Fund. Wieder in Freiheit, macht er sich auf die Suche nach Solomon und jenem Edelstein, der bald schon sein Leben verändern soll. - Packendes Actiondrama mit brisantem Thema und einem grandiosen Star. Fünf Oscarnominierungen. In Google-Kalender eintragen