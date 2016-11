Beate Uhse TV 05:20 bis 06:00 Erotikserie Texas Pattis Poppbox In Prag D 2015 Stereo 16:9 Merken Texas Patti begibt sich in der Nähe von Prag auf die Suche nach jungen Talenten. Immer an ihrer Seite: Der schusselige Assistent Patrick.Gemeinsam machen sie die schärfsten Entdeckungen und lassen keine Gelegenheit aus, ihre Gäste auf die Probe zu stellen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Texas Pattis Poppbox Regie: T.S. Allan Altersempfehlung: ab 18