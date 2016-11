History 23:10 bis 00:00 Dokumentation Verbotener Rausch: Marihuana USA 2014 Stereo 16:9 Merken In den USA ist die Geschichte von Marihuana mit der Zeit der Prohibition und der Gegenkultur der 1960er Jahre verbunden. Filmmaterial aus den 1930er Jahren zeigt, welche Werbemaßnahmen gegen die Wirkung von Marihuana gezeigt wurden und welche Tests hingegen die entspannende Wirkung von Hanf in den Vordergrund stellen. Nachdem verschiedene Gesetze Marihuana fast verbannten, ist es heute als Medikament in den USA weit verbreitet. Doch die Debatte über den medizinischen Nutzen von Marihuana bleibt weiterhin hitzig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hooked: Illegal Drugs Altersempfehlung: ab 12