History 13:40 bis 15:10 Dokumentation Mysterium Flug MH370 - Vom Radar verschwunden USA 2014 Stereo 16:9 Der Malaysia Airlines Flug 370 von Kuala Lumpur nach Peking wird seit Monaten vermisst. Bei einer internationalen Suchaktion konnten weder Leichen noch Wrackteile gefunden werden. Doch dies ist kein Einzelfall: Seit 1948 sind mehr als 80 Flugzeuge spurlos verschwunden. In Interviews mit Experten und den Familien der Passagiere sowie mit Computeranimationen und Archivbildern werden die verschiedenen Theorien um das Schicksal des vermissten Malaysia Airlines Fluges erläutert und sein Verschwinden im historischen Zusammenhang mit anderen "Geisterflügen" betrachtet. Originaltitel: Ghost Planes & the Mysteries of Flight 370 Altersempfehlung: ab 12