Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Sie nannten ihn Wander Die Epische Suche von unermesslicher Schwierigkeit / Die Leere USA 2013 Stereo 16:9 HDTV (a) Wander findet eine Socke und begibt sich, hilfsbereit wie er ist, auf die Suche nach ihrem rechtmäßigen Besitzer. Eine schwierige Aufgabe, die ihn bis ans andere Ende der Galaxis führt. (b) Wander und Sylvia landen in einer seltsamen leeren Welt, in der sich alles materialisiert, was sie sich vorstellen. Originaltitel: Wander Over Yonder Regie: Eddie Trigueros, Dave Thomas