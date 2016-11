TNT-Serie 22:20 bis 23:10 Krimiserie The Closer Liebe oder Hass USA 2005 16:9 Merken Brenda und ihrem Team wurde ein neuer Fall zugewiesen: Ein Homosexueller, der mit seinem Partner etwas trinken war, wurde auf der Straße mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt. Nachdem Captain Taylor einen Hinweis erhalten hat, meinen die Ermittler, den Täter gefunden zu haben. Doch als sich das Alibi des Mannes als wahr herausstellt, müssen die Polizisten ihre Untersuchung erneut aufnehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J.K. Simmons (Assistant Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) Robert Gossett (Commander Taylor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Arvin Brown Drehbuch: James Duff Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine