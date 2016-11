TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Kein gewöhnlicher Feiertag USA 1977 Merken Eine Diebesbande schmuggelt ihre Beute per Schiff von Mexiko nach Kalifornien. An ihrem Ziel angekommen, versucht ein Crewmitglied, das gesamte Diebesgut an sich zu reißen, wird dabei aber vom Anführer der Bande erwischt. Der Gangster will den Verräter aus dem Weg schaffen und wirft ihn vergiftet ins Hafenbecken. Doch zufällig ist Quincy in der Nähe und rettet dem Mann das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) Robert Ito (Sam Fujiyama) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) Joseph Roman (Sgt. Brill) Val Bisoglio (Danny) Stuart Whitman (Sheriff Parson) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Bruce Kessler Drehbuch: Sean Baine Kamera: Ben Colman Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12