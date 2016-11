TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Fleckenteufel USA 2015 16:9 Merken Die Freundinnen besuchen das letzte Jahr auf der Highschool und brauchen gute Noten, um auf dem College ihrer Wahl angenommen zu werden. Aria muss ihre Zensuren verbessern und bittet Andrew um Nachhilfe. Auch Spencer macht sich Sorgen, lenkt sich aber lieber mit anderen Dingen ab. Hanna hingegen hat zwar gute Noten, erfährt aber, dass sie kein Stipendium bekommt, und wendet sich an ihren Vater. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Nzingha Stewart Drehbuch: Lijah Barasz Kamera: Larry Reibman Altersempfehlung: ab 12