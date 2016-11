TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das kindische Problem USA 2015 16:9 Merken Die Versuche der beiden Freundinnen Max und Caroline, ihren Freund Nash im Model-Business unterzubringen, finden ein jähes Ende, als überraschend Nashs Mutter aus Irland auftaucht und ihren Sohn in die Heimat zurückholen will. Dabei lief zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einmal alles wie am Schnürchen für die beiden Damen. Klar, dass diese Glückssträhne nicht von langer Dauer sein konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Sandra Bernhard (Joedth) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Fred Savage Drehbuch: Liz Astrof Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12