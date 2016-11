13th Street 20:13 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Schatz im Golf USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf dem Meer wird ein führungslos treibendes Forschungsboot gefunden, auf dem die Küstenwache zwei Leichen entdeckt. Weil das dritte Besatzungsmitglied, Anna Huntley (Morganna Bridgers), die Tochter des Navy-Admirals Adam Huntley (Corbin Bernsen) ist und von ihr jede Spur fehlt, schaltet Agentin Borin (Diane Neal) von der Küstenwache das NCIS-Team ein. Während der Suche nach ihr wird die Vermisste schnell zur Hauptverdächtigen. Unterdessen gelingt es LaSalle (Lucas Black) endlich, seinen Bruder zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Daryl Mitchell (Patton Plame) Eddie Matos (Julio) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Sam Humphrey Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk