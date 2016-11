13th Street 13:50 bis 14:40 Krimiserie Law & Order Ist Ehre zu teuer? USA 2007 Stereo 16:9 Merken Ein aus dem Irak heimgekehrter, obdachloser Ex-Soldat und sein Kollege werden tot aufgefunden. Er war mit einer posttraumatischen Belastungsstörung unehrenhaft entlassen worden. Rubriosa (Alana De La Garza) und McCoy (Sam Waterston) stoßen auf Missstände in der Behandlung von heimgekehrten Soldaten. Allem Anschein nach wird dabei am falschen Ende gespart - doch McCoy erhält einen Dämpfer - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Det. Edward Green) Milena Govich (Det. Nina Cassady) S. Epatha Markerson (Lt. Anita Van Buren) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Vincent Piazza (Peter Harris) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: William N. Fordes Kamera: William Klayer Musik: Mike Post