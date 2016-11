13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Criminal Minds Sieben Sekunden USA 2007 Stereo 16:9 Merken Als in einem Einkaufzentrum ein sechsjähriges Mädchen verschwindet, wird das BAU-Team eingeschaltet. Die Ermittlungen sind ein Wettlauf gegen die Zeit, denn kurz zuvor wurde bereits ein anderes Mädchen in einem Shoppingcenter entführt und wenig später ermordet aufgefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Suzanne Cryer (Susan Jacobs) Originaltitel: Criminal Minds Regie: John Gallagher Drehbuch: Andi Bushell Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina Altersempfehlung: ab 16