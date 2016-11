13th Street 05:10 bis 05:55 Actionserie Scorpion Der Football USA 2015 Stereo 16:9 Merken Hacker haben erfolgreich einen geheimen US-Atomwaffenbunker in Island attackiert. Nun besteht die Gefahr, dass die Angreifer das Kernwaffen-Arsenal fernzünden. Der Anschlag scheint mit einem Notfallkoffer in Zusammenhang zu stehen, der vor 16 Jahren gestohlen wurde. Das "Scorpion"-Team muss dem Gedächtnis des damals verwundeten ehemaligen Secret Service Agenten Bruce (David James Elliott) auf die Sprünge helfen, um an Informationen zu kommen, mit denen sich die Sprengsätze unschädlich machen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) David James Elliott (Bruce) Originaltitel: Scorpion Regie: Jann Turner Drehbuch: Alex Katsnelson Kamera: Robert LaBonge Musik: Tony Morales, Brian Tyler