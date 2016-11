Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Vergangenheit USA 2003 Stereo 16:9 Merken Das SG-1 Team befindet sich als Berater an Bord des Raumschiffs Prometheus, als dieses zu einen Testflug durch den Hyperraum startet. Als Komplikationen auftreten, überhitzt der Reaktor und sie müssen auf dem Planeten P3X-744 notlanden. Dieser soll angeblich ein Stargate besitzen, durch das eine Rückkehr auf die Erde möglich sein könnte. Die Bewohner des Planeten geben an, nichts von einem Stargate zu wissen. Die Nachforschungen gestalten sich schwierig für Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und seine Leute, da alle historischen Dokumente von der Regierung des Planeten zerstört wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Captain Samantha "Sam" Carter) D. Christopher Judge (Teal') Don Davis (General George S. Hammond) Corin Nemec (Jonas Quinn) Robert Foxworth (Chairman Ashwan) John Novak (Colonel William Renson) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Damian Kindler Kamera: Peter Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6