Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Atlantis ruft CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Dr. Weir traut ihren Augen nicht, als sie sich plötzlich in einer psychiatrischen Klinik auf der Erde unweit von Washington D.C. wiederfindet. Noch unglaublicher ist, was ihr die Ärzte erzählen: Angeblich sind ihre Erlebnisse in Atlantis lediglich ein Produkt ihrer Phantasie. Sogar General O'Neill bestätigt die Version der Psychiater. Doch Dr. Weir ist misstrauisch, denn sie wird immer wieder von beunruhigenden Visionen über Atlantis heimgesucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lieutenant Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Richard Dean Anderson (General Jack O'Neill) Jason Momoa (Ronon Dex) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Paul Ziller Drehbuch: Carl Binder, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12