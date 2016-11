Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine In der Falle USA 1994 Stereo 16:9 Merken Commander Sisko und Chief O'Brien aktivieren bei Reparaturarbeiten auf der Station versehentlich ein cardassianisches Sicherheitsprogramm. Nun hält der Computer die Crew für aufständische Minenarbeiter. Ein Kraftfeld blockiert sämtliche Türen der Station. Die Crew ist eingesperrt. Schließlich startet sogar eine Selbstzerstörungssequenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Mike Krohn Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12