Animal Planet 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Das Höhlenmonster von Greenbrier County USA 2014 Die Monster-Jäger machen in West Virginia Jagd auf ein furchterregendes Höhlenwesen. Die menschenähnliche Kreatur soll über zwei Meter groß sein und fast 300 Kilo wiegen. Es gibt Tonaufnahmen und ein Foto von der Bestie - die heißeste Spur führt das Team nach Greenbrier County. Dort wurde der Höhlenmann zuletzt gesichtet. Bei ihren Nachforschungen entdecken die Trapper und Fallensteller in einem unterirdischen Labyrinth jede Menge abgenagte Knochen. Ist das der Beweis, dass die mysteriöse Gestalt tatsächlich existiert? Originaltitel: Mountain Monsters