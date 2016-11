Animal Planet 20:15 bis 20:35 Dokumentation Eine tierisch faule Familie Zurück in den Dschungel GB 2012 Merken In einer verschlafenen Ecke von Costa Rica gibt es ein ganz besonderes Tierasyl. Es beherbergt über 150 Faultiere. Die meisten von ihnen sind verletzt oder verwaist in der Wildnis aufgefunden worden. Doch wer hier landet, lebt fortan wie ein Faultier-Fürst. Ob die niedlichen Dreifinger-Faultiere mit ihrem Mona-Lisa-Lächeln oder ihre etwas schrulligen Vettern, die Zweifinger-Faultiere - sie alle werden von der Tierpflegerin Clare, der Tierforscherin Becky und der Faultierretterin Judy liebevoll betreut - mit Roomservice und medizinischer Rundumversorgung. Dabei gleicht das Leben der Faultiere einer Seifenoper: dramatische Rettungsaktionen, heimliche Liebschaften und erbitterte Konkurrenzkämpfe. Und mittendrin: "Butterblume" die Königin der Faultiere. Die unterhaltsame Dokumentarserie zeigt den bunten Alltag von "Butterblume" und ihren Untergebenen im Faultierasyl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meet the Sloths