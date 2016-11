Animal Planet 11:10 bis 11:55 Dokusoap Wild Frank - Von Kathmandu bis Kalkutta Der Chitwan-Nationalpark E 2015 Merken Der Chitwan-Nationalpark im Süden Nepals ist ein knapp 1.000 Quadratkilometer großes Naturreservat und gilt als eines der letzten Rückzugsgebiete des bengalischen Tigers. Gemeinsam mit einheimischen Park-Rangern wagt sich Abenteurer Frank Cuesta in diese schwer zugängliche Wildnis im Grenzgebiet zu Indien. Dabei macht er Bekanntschaft mit zwei ganz besonderen Vertretern des Tierreichs: dem indischen Panzernashorn und dem Gangesgavial, einer extrem seltenen Krokodilart. Außerdem will Frank mit Hilfe einer installierten Nachtsichtkamera dem majestätischen Königstiger auf die Schliche kommen - aber was am Ende in die Videofalle tappt, ist alles andere als "royal"... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In India