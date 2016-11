Animal Planet 08:10 bis 08:55 Dokumentation Verrückt nach Katzen USA 2011 Merken Katzen-Fan John Fulton ist ganz vernarrt in die flauschigen Vierbeiner und hat nun eine neue Mission: Er reist quer durch die USA, um die ungewöhnlichsten Stubentiger und ihre Besitzer ausfindig zu machen. John beginnt mit seinen Nachforschungen in Jacksonville, Florida, wo Craig Grant die "Caboodle Ranch" gegründet hat. In einem Waldgebiet von rund 12 Hektar leben fast 500 Katzen aller Rassen und Farben. Im Laufe der Zeit baute Craig für seine Vierbeiner sogar eine ganze Stadt mit Katzenhäusern, dem "Kitty Café" und einer Kapelle. Sogar eine Polizeiwache und einen Schönheitssalon gibt es hier für die Samtpfoten. Diese grenzenlose Tierliebe haut selbst John Fulton um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Must Love Cats