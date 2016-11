Kinowelt 04:30 bis 06:15 Dokumentation Wild Man Blues Woody Allen und seine Jazz-Band in Europa USA 1997 16:9 Merken Beste Kamera, Sundance Film Festival Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Gedreht 1996 während der Europatournee von Woody Allens New-Orleans-Jazz-Band, präsentiert Oscar®-Preisträgerin Barbara Kopple ("Harlan County USA") ein einfühlsames Porträt des eigenwilligen Stadtneurotikers und gewährt einen ganz privaten Einblick hinter die Kulissen. Und weil sie und ihre Kamera überall dabei sein durften, zeigt "Wild Man Blues" Woody Allen in nahezu allen Momenten. Denn auch sein Leben jenseits der Filmfabrik ist voller komischer Situationen - eben wie ein typischer Woody-Allen-Film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Woody Allen (cl), Dan Barrett (tb), Eddy Davis (bj), Simon Wettenhall (tp), John Gill (perc, voc), Cynthia Sayer (p), Gregory Cohen (b), Letty Aronson, Soon-Yi Previn Originaltitel: Wild Man Blues Regie: Barbara Kopple